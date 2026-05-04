Rencontre avec le Charentais-Maritime Dylan Lapassade. Originaire de Marennes-Hiers-Brouage, le jeune homme de 29 ans était de retour samedi soir sur TF1 dans l’émission The Voice. Après avoir passé avec brio les auditions à l’aveugle le 21 mars dernier, soutenu par Claudio Capéo qui est venu lui faire la surprise de chanter avec lui et auquel il est souvent comparé, l’artiste marennais, qui avait rejoint l’équipe de Florent Pagny, a été malheureusement éliminé lors des épreuves des battles. Mais cette belle expérience lui a permis de donner dès le départ un joli coup d’accélérateur à sa carrière. Il est au micro d’Alain Jeanne :

Aujourd’hui, les demandes de concerts se multiplient. Dylan Lapassade a déjà pas mal de contrats en cours pour se produire cet été sur les plages de la côte atlantique.