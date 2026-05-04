La Ville de Saint-Jean-d’Angély se mobilise déjà pour Octobre rose. Elle organise ce lundi un atelier participatif de confections de décorations pour la prochaine édition de l’évènement qui s’inscrit dans le cadre de la lutte et de la prévention contre le cancer du sein. L’objectif est de rassembler les habitants et les acteurs du territoire autour de cette action solidaire. Les volontaires sont les bienvenus cet après-midi, de 14h à 17h.

Attention : changement de lieu. Rendez-vous à la chapelle des Bénédictines et non à la salle Aliénor-d’Aquitaine.