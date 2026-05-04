En mai, l’Établissement français du sang Nouvelle-Aquitaine déroule le tapis rouge pour les donneurs bénévoles. En écho au Festival de Cannes, il lance son Festival du don pour encourager les citoyens à se mobiliser, dans un contexte de baisse sensible de dons de sang, et alors que la multiplication des ponts du mois de mai risque de dégrader davantage la situation.

En Nouvelle-Aquitaine, entre 900 et 1 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients. Mais actuellement, les réserves sont en baisse… Une situation qui pourrait encore s’aggraver avec les ponts du mois de mai. Pour faire face, l’Établissement français du sang mise sur une campagne à la fois utile et festive : le « Festival du don ». Une opération inspirée du cinéma, pour inciter chacun à passer à l’action. Dans les Maisons du don de la région, comme à Saintes et La Rochelle, les donneurs sont accueillis comme des stars : tapis rouge, affiches de films revisitées, animations autour du 7ème art… Et même une collation spéciale avec pop-corn pour prolonger l’expérience. Objectif : rappeler que donner son sang, son plasma ou ses plaquettes est un geste simple… mais essentiel. Car ces produits ont une durée de vie limitée : 7 jours seulement pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. Aujourd’hui, l’EFS appelle à la mobilisation : nouveaux donneurs comme habitués sont invités à prendre rendez-vous dans les prochaines semaines. Car chacun peut, à son niveau, contribuer à sauver des vies.

Pour donner votre sang, rendez-vous sur le site de l’Établissement français du sang ou dans la Maison du don la plus proche de chez vous.