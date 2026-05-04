

Dimanche 17 mai, c’est la transhumance de la vallée du Curé. Dès 8h45, de la zone de Beaux Vallons de Saint-Sauveur, les animaux et les marcheurs partiront à pied en direction du marais. Venez profiter d’une journée festive au cœur du marais et de ses traditions rurales autour de nombreuses animations : défilés de tracteurs et voitures de collection, banda, sonneurs de vènerie, groupe folklorique, conteurs, chanteur et le chroniqueur Piqthiu. Entrée gratuite. Repas du terroir à 26€ par personne. Réservations obligatoires au 06 61 65 47 17 ou au 06 75 83 27 22 et sur Helloasso.