À Surgères, une quinzaine de membres du Comité Laïcité République Poitou-Charentes et de la Licra se sont retrouvés hier midi autour d’un pique-nique de soutien à la communauté paroissiale, une semaine après le saccage de l’église Notre-Dame. Pour rappel, le 21 avril dernier, des statues ont été brisées, des bougies jetées et l’orgue endommagé. Michel Mignard est le président du Comité Laïcité République Poitou-Charentes. Après s’être rendu la semaine dernière à Saint-Jean-d’Angély pour soutenir la gérante d’un restaurant victime d’actes antisémites, il est venu cette fois à Surgères au chevet de la communauté catholique :

Un soutien bienvenu pour le prêtre de l’église Notre-Dame Père Alphonse, mais aussi les paroissiens de Surgères, à l’image de François, fidèle et membre de la chorale Saint-Benoît. On les écoute :

L’enquête ouverte juste après les faits est toujours en cours afin d’identifier le ou les auteurs.