Les moutons sont de retour en ville à Royan. La saison de l’éco-pâturage reprend ce mercredi. La Ville relance son dispositif sur plusieurs terrains communaux. Une manière écologique d’entretenir les espaces verts, tout en favorisant la biodiversité.

À Royan, l’éco-pâturage s’inscrit désormais dans le paysage. Depuis 2016, la commune fait appel à l’association Les Moutonniers de l’Estuaire pour entretenir certains terrains difficiles d’accès ou sensibles. Objectif : limiter l’usage des engins mécaniques et préserver l’environnement. Deux sites sont concernés : une prairie proche des jardins familiaux du Vallon de Ration, et un terrain plus vaste le long de l’avenue du Québec. Au total, près de 18 000 m² d’espaces verts entretenus naturellement. Avec le retour des beaux jours, les animaux font leur arrivée ce mercredi après-midi. Cette année, une poignée de jeunes brebis (des agnelles) ont été privilégiées, afin de ne pas déplacer des animaux en période de gestation. Deux moutons sur le site de Ration, et un petit groupe de six à sept individus avenue du Québec. Et ils ne seront pas seuls : l’âne Shrek doit lui aussi faire son retour. Les animaux vont pâturer librement jusqu’à l’automne, avant de retrouver la bergerie pour l’hiver. Une méthode dite « extensive » qui permet de conserver une végétation variée, favorable à la biodiversité. Résultat : moins de tontes mécaniques, seulement une à deux par an, et une gestion plus douce des espaces verts.

Et si vous voulez voir les animaux arriver, rendez-vous cet après-midi à 14h30, sur le parking à droite de l’Institut de Formation de Royan.