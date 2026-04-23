Le diocèse de La Rochelle réagit après le saccage de l’église Notre-Dame de Surgères. Mgr Pierre-Antoine Bozo a condamné cet acte de vandalisme. L’évêque a fait part de son soutien au Père Alphonse, curé de la paroisse, et aux fidèles. Pour rappel, deux statues ont été brisées, des bougies ont été jetées, des extincteurs vidés et l’orgue a été endommagé. L’église rouvrira pour la messe de réparation prévue ce dimanche à 10h30. Parallèlement, une enquête est en cours. Selon nos informations, il y a un peu plus de deux mois, une affiche sur laquelle on pouvait lire « Dieu n’existe pas, pourtant le Diable existe » avait été retrouvée posée devant le tabernacle. Aucun lien entre les deux affaires ne peut être établi pour le moment.