Scène ouverte vendredi 24 avril avec Poulette de B, une artiste au style décalé et à l’humour bien trempé, entre anecdotes de Bresse et traits d’esprit bien sentis. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, elle a déjà marqué les esprits au Beunaize Comedy Club, où elle alterne entre récits hilarants (comme son défi face à une vache) et mimiques cultes (le soutien-gorge qui claque une baleine…). Si le cœur vous en dit, son one-woman-show « Avec un nom pareil » sera aussi à l’affiche le 15 novembre 2026, à 18h00, à La Comédie à La Rochelle.