La mobilisation des enseignants cette semaine en Charente-Maritime. La branche départementale du Syndicat National Force Ouvrière des Lycées et Collèges dénonce des suppressions de postes et appelle à plusieurs actions ces prochains jours. Réunions publiques, rassemblement devant un collège et mobilisation devant la Direction académique à La Rochelle : les personnels de l’Éducation nationale veulent défendre l’école publique et réclament plus de moyens.

Le syndicat FO des lycées et collèges de Charente-Maritime tire la sonnette d’alarme. Dans un communiqué, il dénonce les 4 000 suppressions de postes d’enseignants dans l’Éducation nationale, envisagées par le gouvernement. Dans l’académie de Poitiers, cela représenterait une centaine de postes en moins dans le premier degré, dont 29 dans le département, et plus d’une centaine dans le second degré. Conséquences, selon le syndicat : des fermetures de classes dans plusieurs établissements, notamment à Saintes, Châtelaillon-Plage, Rochefort ou encore La Rochelle.

Le syndicat pointe également un manque de moyens pour d’autres personnels. Très peu de créations de postes de CPE (Conseillers Principaux d’Éducation), d’infirmières scolaires ou encore d’assistants d’éducation, alors que les établissements seraient déjà en difficulté. Face à cette situation, des mobilisations s’organisent dans le département. Un rassemblement est notamment annoncé ce mardi après-midi, à 14h, devant le collège Pierre Mendès-France de La Rochelle. Autre rendez-vous : ce jeudi 26 mars, à 15h, devant la Direction académique de La Rochelle, à l’occasion du Comité social d’administration académique, consacré aux moyens attribués aux établissements. À la suite de quoi le syndicat appelle les personnels à se réunir pour décider des suites à donner à leur mouvement.

Plusieurs réunions publiques sont prévues avec les personnels et les parents d’élèves. La première a eu lieu hier après-midi à La Rochelle. Les suivantes sont prévues jeudi à Saintes et le 31 mars à Jonzac.