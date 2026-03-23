Les résultats du second tour des élections municipales en Charente-Maritime.

On commence avec La Rochelle, chef-lieu du département, où le député apparenté Modem Olivier Falorni a été élu avec 43,7% des voix. Avec une large avance sur ses concurrents de gauche. Comme au premier tour, Maryline Simoné est arrivée en 2e position (30%). Grosse déconvenue pour le maire sortant Thibaut Guiraud qui termine 4e avec un peu moins de 10%, derrière le candidat de la droite Christophe Batcabe (16,4%). Une belle revanche pour le futur maire Olivier Falorni, après sa défaite en 2020. Revers de la médaille, celui qui est à l’origine de la proposition de loi sur la fin de vie va devoir démissionner de son siège de député, en raison de la loi sur le non-cumul des mandats.

Dans les autres principales villes du département, à Saintes, le maire centriste Bruno Drapron a été réélu avec 55,19% des voix, devant le socialiste Ludovic Norigeon, malgré les désistements des deux candidats de la droite Laurent Daviet et Jean-Philippe Machon qui ne se sont pas maintenus au second tour pour lui faire barrage. C’est la première fois qu’un maire sortant rempile pour un 2e mandat depuis Michel Baron, élu de 1977 à 2001.

À Royan, sans surprise, le maire sortant de droite Patrick Marengo a été réélu dans le cadre d’une quadrangulaire qui laissait peu de place au doute. Il l’a emporté avec 48,86% des voix, devant son principal opposant du Rassemblement national Nicolas Calbrix (28,16%), reléguant de loin les deux autres candidats, le centriste Thomas Lafarie (12,32%) et le communiste Jacques Guiard (10,67%). Il améliore au passage son score du premier tour qui était de 46,61%.

À Surgères, la ville aura bientôt son plus jeune maire. À 33 ans, le candidat de centre droit Thomas Godeau a été élu hier soir avec 49,34% des voix, devant Pascale Gris, candidate de la majorité sortante et soutenue par les maires précédents Catherine Desprez, Philippe Guilloteau et Jean-Guy Branger. Elle est arrivée 2e avec 38,96% des voix, devant le communiste Didier Touvron (11,71%). Contrairement au premier tour où Thomas Godeau avait seulement 18 voix d’avance sur Pascal Gris, cette fois il la devance largement de 322 voix. Il s’en félicite, même s’il regrette une fin de campagne très agressive :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/thomas-godeau-1.mp3 À Marans, le maire sortant de gauche Jean-Marie Bodin a été battu par le candidat de la droite Laurent Galliot qui a recueilli 60,61% des voix.

À La Tremblade, la maire sortante Laurence Osta-Amigo a connu le même sort hier soir, à l’issue d’une triangulaire. Elle a été battue par Jean-Pascal Desplaces qui cumule 60,85% des voix, devant Laurence Osta-Amigo (30,41%) et le candidat du Rassemblement National Michel Vollet (8,74%).

À Saint-Pierre-d’Oléron, le maire sortant Christophe Sueur a été réélu avec 50,28% des voix, devant Bernard Niclot du RN (27,76%) et le divers gauche Philippe Raynal (21,96%). Il rempile pour un 3e mandat.

Et puis à Bords, entre Saintes et Rochefort, où le Rassemblement national était arrivé en tête au premier tour, c’est finalement la communiste Christine Vernon qui a été élue avec 284 voix, battant de deux petites voix seulement Alain Bellu du RN, et le maire sortant Bruno Boulestin. Elle devient la première femme maire de la commune.

À noter le taux de participation en Charente-Maritime qui était de 52,40% à 17h.