Municipales : à Royan, les quatre candidats du premier tour vont de nouveau s’affronter dimanche prochain. Une quadrangulaire opposera le maire sortant de droite Patrick Marengo, arrivé en tête avec 46,61%, devant le candidat du Rassemblement national Nicolas Calbrix (25,74%), suivi du centriste Thomas Lafarie (16,02%) et du communiste Jacques Guiard (11,63%). Le représentant du parti de Jordan Bardella, qui a doublé le score de 2020, appelle à amplifier le mouvement en allant chercher des voix chez les abstentionnistes. Nicolas Calbrix va continuer à occuper le terrain cette semaine avant le second tour. On l’écoute :

Pour rappel, le maire sortant Patrick Marengo a regretté ces propos sur notre antenne.