À Surgères, il y aura donc une triangulaire dimanche prochain. Les trois candidats du premier tour ont décidé de se maintenir, y compris le communiste Didier Touvron qui est arrivé en 3e position avec 16,92% des voix, derrière le centriste Thomas Godeau en tête (41,84%) et la candidate de la majorité sortante Pascale Gris (41,24%). Il améliore au passage son score de 2020, avec 119 voix de plus. Comme ses deux concurrents, l’élu de l’opposition municipale, qui incarne l’union de la gauche locale, compte aller chercher des voix chez les 41% d’abstentionnistes. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/didier-touvron.mp3 Didier Touvron qui appelle à un rassemblement ce soir sur la place publique afin d’amplifier le mouvement, avant le second tour. C’est à 18h, place de l’Europe.