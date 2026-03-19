Les grandes marées d’équinoxe sont de retour. Elles ne surviennent que deux fois par an, au printemps et à l’automne. Prudence le long du littoral charentais. Des coefficients supérieurs à 100 sont attendus à partir d’aujourd’hui jusqu’à dimanche, avec un pic à 104 demain soir et samedi matin. Le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel appelle tous les usagers de la mer à la plus grande vigilance, en particulier les pêcheurs à pied et les promeneurs. Cet appel s’applique également aux baigneurs qui sont quelques-uns à fréquenter les plages en ce moment avec le retour du beau temps.