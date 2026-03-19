L’appel à la grève le 26 mars dans l’Éducation nationale. Une intersyndicale enseignante de Charente-Maritime, composée de la FSU, FSU-SNUipp 17, SNES 17 et la CGT Éduc’action, lance un appel à la mobilisation pour jeudi prochain. Elle dénonce les suppressions de postes à la rentrée prochaine et leurs conséquences sur la carte scolaire, mais aussi les conditions de travail et d’enseignement. Un rassemblement est prévu à 15h devant la direction départementale des services de l’Éducation nationale à La Rochelle, à l’heure où doit se réunir le Comité social d’administration chargé de fixer la future carte scolaire. Une cinquantaine de classes serait menacée.