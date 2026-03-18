À Saintes, il n’y aura pas de quadrangulaire finalement. Deux candidats de droite ont décidé de se désister pour faire battre le maire centriste sortant Bruno Drapron. Laurent Daviet et Jean-Philippe Machon, arrivés respectivement 3e et 4e à l’issue du premier tour, jettent l’éponge. Déplorant une gestion calamiteuse de la Ville, ils refusent une réélection du maire sortant. Ce dernier qui est en ballotage favorable avec 40,59% des voix au premier tour, devant le candidat de la gauche Ludovic Norigeon (24,34%) qui promet d’incarner une volonté de changement.