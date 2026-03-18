À Surgères, Pascale Gris fourbit ses armes avant le second tour des Municipales. Réseaux sociaux, porte-à-porte… la représentante de la majorité sortante, qui revendique une candidature apolitique, malgré le soutien de la droite locale, compte occuper le terrain. Arrivée 2e au premier tour, derrière la liste du centriste Thomas Godeau avec seulement 18 voix d’écart, elle sera également opposée, dans le cadre d’une triangulaire, à un autre candidat de l’opposition municipale actuelle, le communiste Didier Touvron qui est arrivé en 3e position avec près de 17% des voix. Pascale Gris mise sur son expérience et ses compétences, et celles de ses colistiers, pour faire la différence et l’emporter dimanche prochain. Car, pour elle, la fonction de maire ne s’improvise pas. Écoutez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/pascale-gris.mp3 Pascale Gris qui tiendra une dernière réunion publique de campagne vendredi soir, à 19h, à la salle du Lavoir. Une réunion sous forme d’échange avec la population.