Municipales 2026 : c’était le dernier jour hier pour le dépôt des listes qualifiées pour le second tour dimanche prochain.

À La Rochelle, il n’y a finalement pas eu d’accord entre la liste du maire sortant Thibaud Guiraud, qui est arrivée 3e au premier tour, et celle de l’union de la gauche portée par Maryline Simoné qui a terminé 2e. Il y aura donc une quadrangulaire entre ces deux candidats, le député Olivier Falorni arrivé largement en tête avec 33% des voix, et le divers droite Christophe Batcabe qui a fini 4e. Tous tiendront un dernier meeting de campagne : ce soir à 18h30, salle de l’Oratoire pour Olivier Falorni ; demain à 18h30, même lieu pour Thibaut Guiraud ; demain toujours, à 18h30 salle Émile-Combes pour Christophe Batcabe ; et ce jeudi encore, à 20h salle Henri-Moulinier pour Maryline Simoné.