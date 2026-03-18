Une employée d’un magasin de vêtements pour enfants à Puilboreau, près de La Rochelle, est visée par une enquête pour escroquerie. La justice la soupçonne d’avoir détourné près de 13 000 euros en six mois. Elle aurait empoché l’argent en procédant à des retours d’articles fictifs et reversait les sommes sur sa carte bancaire. 76 opérations au total. Interpellée et placée en garde à vue, la mise en cause a reconnu les faits, justifiant son acte par un endettement excessif. Elle est convoquée devant le tribunal de La Rochelle en septembre.