Avis aux propriétaires de l’île d’Oléron qui souhaitent rénover leur logement. La Communauté de communes propose ce soir une réunion d’information sur les aides financières mobilisables, dans le cadre du dispositif national MaPrimeRénov’. L’objectif est de faire le point sur les nouveautés et les modalités pour profiter de ces aides à la rénovation énergétique ou à l’adaptation de son logement.

Après une suspension temporaire en début d’année, le dispositif d’aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov’ a rouvert son guichet le 23 février. Pour aider les habitants à y voir plus clair, la Communauté de communes de l’île d’Oléron organise une réunion d’information intitulée « Parlons Rénov’ : les aides financières pour votre projet de rénovation ». Objectif : expliquer les dispositifs d’aide actuellement disponibles pour rénover ou adapter son logement. Lors de cette rencontre, le conseiller France Rénov’ de la CDC présentera les principales subventions mobilisables. Parmi elles, les aides de l’État via l’Agence nationale de l’habitat, mais aussi les aides locales ou encore les certificats d’économies d’énergie. La réunion permettra également de revenir sur les différentes étapes d’un projet de rénovation, du diagnostic du logement jusqu’aux démarches pour obtenir les financements. Un temps d’échange est aussi prévu pour répondre aux questions des habitants. Cet atelier gratuit s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs, que ce soit pour une résidence principale ou secondaire sur l’île d’Oléron.

Rendez-vous est donné ce mercredi, à 18h30, à la Maison éco-paysanne de Grand-Village-Plage.