

La gendarmerie de la Charente-Maritime a lancé un appel à témoins hier après la disparition inquiétante d’un homme de 34 ans à Annepont, près de Saint-Jean-d’Angély. Kevin Dupré a quitté le domicile de sa mère dimanche, en début d’après-midi. Depuis, plus aucune nouvelle. Le trentenaire est parti à pied. Il est mince, mesure 1,75m, a les cheveux longs bruns, coupés courts sur les côtés, une barbe, des anneaux aux oreilles et des tatouages sur les bras. Le jour de sa disparition, il portait un bas de jogging noir et un sweat à capuche noir avec des inscriptions rouges dans le dos. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le 05 46 32 04 27 ou le 17.