Municipales 2026 : les tractations vont bon train en vue du second tour des élections dimanche prochain. À La Rochelle où le député Olivier Falorni est arrivé largement en tête au premier tour avec plus de 33% des voix, le maire sortant Thibaut Guiraud, arrivé 3e, envisageait une fusion avec la liste conduite par Maryline Simoné, 2e à l’issue de ce scrutin. Mais l’affaire semble compromise, face à une guerre d’égos. La liste Simoné ayant demandé l’exclusion de Thibaud Guiraud et plusieurs de ses colistiers jugés Macron-compatibles. De son côté, le divers droite Christophe Batcabe, arrivé 4e, a décidé de se maintenir. Il y aura donc une quadrangulaire. Voilà qui offre un boulevard à Olivier Falorni pour l’emporter dimanche prochain.