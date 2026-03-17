À Royan, c’est aussi une quadrangulaire qui se profile pour le second tour. Le maire sortant Patrick Marengo est arrivé largement en tête avec 46,61%, devant le candidat RN Nicolas Calbrix (25,74%), suivi du centriste Thomas Lafarie (16,02%) et du communiste Jacques Guiard (11,63%). Très confiant, il ne peut se réjouir pleinement face à la montée de l’extrême-droite dans sa ville. Écoutez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/patrick-marengo.mp3 Patrick Marengo va poursuivre la campagne de l’entre-deux tours en continuant à faire du porte-à-porte. Aucune réunion publique n’est prévue.