À Surgères, il y aura une triangulaire entre le candidat de centre droit Thomas Godeau, arrivé en tête dimanche avec 41,84% des suffrages et 18 voix de plus que la candidate de la majorité sortante Pascale Gris. Didier Touvron de l’union de la gauche est arrivé 3e avec 16,92%. Ce dernier a décidé de se maintenir au second tour. Thomas Godeau compte mobiliser les abstentionnistes cette semaine pour l’emporter :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/thomas-godeau.mp3 Thomas Godeau qui poursuit la campagne de l’entre-deux tours cette semaine, en organisant une 3e session de porte-à-porte.