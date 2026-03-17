Satisfaction à Marennes-Hiers-Brouage pour Mariane Luqué, élue dimanche avec un peu plus de 61% face au candidat soutenu par le Rassemblement national Richard Guérit. Pour elle, la proximité et le terrain ont porté leurs fruits. On l’écoute :
Mariane Luqué présidera le conseil municipal d’installation samedi matin pour l’élection de la nouvelle maire qui succèdera à Claude Balloteau.
Satisfaction à Marennes-Hiers-Brouage pour Mariane Luqué, élue dimanche avec un peu plus de 61% face au candidat soutenu par le Rassemblement national Richard Guérit. Pour elle, la proximité et le terrain ont porté leurs fruits. On l’écoute :