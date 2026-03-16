

La Maison de Broue à Saint-Sornin, dans le Bassin de Marennes, devient un haut lieu de protection des chauves-souris en Charente-Maritime. Le bâtiment, qui sert de local à la réserve naturelle de la Massonne, abrite plusieurs espèces, et notamment la Pipistrelle commune dont une colonie y a déjà trouvé refuge. Près d’une soixantaine d’individus ont pu y être dénombrés l’an dernier par l’association Nature environnement 17, qui a décidé d’y installer sur la façade de nouveaux gîtes afin d’augmenter la capacité d’accueil des espèces et de favoriser leur reproduction dans le département. L’opération s’est déroulée jeudi dernier, comme l’explique Thomas Girard, chiroptérologue à Nature environnement 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/gite-chauve-1.mp3 Pour officialiser cette démarche et protéger les espèces, le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de Saint-Sornin s’engagera concrètement pour la conservation des chiroptères, en signant le mois prochain une convention refuge pour les chauves-souris, en lien avec l’association de protection de la nature. Thomas Girard :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/gite-chauve-2.mp3