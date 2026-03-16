Les résultats des élections municipales hier soir en Charente-Maritime, et leurs lots de surprise.

À Rochefort tout d’abord, le maire sortant Les Républicains Hervé Blanché a été réélu pour la première fois dès le premier tour avec un peu plus de 63% des voix. Il faut dire le candidat de la droite affrontait trois listes à gauche, lui offrant un boulevard pour ce scrutin.

Dans la ville voisine de Tonnay-Charente, Rémi Justinien, candidat socialiste de la majorité sortante, a été élu avec 64% des voix face à Fernand Troale.

À Marennes-Hiers-Brouage, c’est un plébiscite pour la candidate de la majorité sortante Mariane Luqué, qui était soutenue par l’ancien maire et sénateur socialiste Mickaël Vallet. Elle a battu le candidat du Rassemblement nationale Richard Guérit avec 61,07% des voix.

À Saujon, Pascal Ferchaud l’emporte avec 57,42% dès le premier tour face à Isabelle Lemaire du Rassemblement national (26,76%) et au candidat sans étiquette Jean-Luc Gensac (15,86%). Il rempile pour un cinquième mandat.

Et puis, c’est historique, à Saint-Jean-d’Angély, Françoise Mesnard devient la première maire à rempiler pour un 3e mandat consécutif. Elle a remporté 69,06% des suffrages, devant l’ancien adjoint Jacques Castagnet (16,95%) et le candidat divers droite Frédéric Rasse (13,99%). Elle nous a fait part hier soir de sa réaction :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/mesnard.mp3 Françoise Mesnard qui reprendra son fauteuil de maire samedi prochain lors du conseil municipal d’installation qui sera suivi d’un apéritif géant à la salle Aliénor-d’Aquitaine où elle convie tous les habitants.

À Aytré, le maire sortant divers droite Tony Loisel a été battu par la candidate divers gauche Hélène Rata qui a totalisé 51,33% des voix.

Dans les principales villes du département à présent…

À La Rochelle, le député Olivier Falorni est arrivé largement en tête du premier tour hier soir avec 33,12% des voix, suivi par Maryline Simoné (21,41%). Le maire sortant Thibaut Guiraud n’arrive qu’en 3e position (15,64%). Une alliance avec la candidate de la liste La Rochelle unie est possible, mais une chose est sûre, il ne sera plus maire. Une quadrangulaire est possible avec le divers droite Christophe Batcabe qui peut se maintenir, après avoir obtenu 13,7% des voix. Les trois autres listes du Rassemblement national, des Insoumis et de Lutte ouvrière ont fait respectivement 9%, 6,2% et 0,9%. Moins de 10% donc. Pas suffisant pour se qualifier pour le second tour.

À Saintes, le maire sortant Bruno Drapron est arrivé largement en tête avec 40,59% des voix, devant Ludovic Norigeon (24,11%), Laurent Daviet (16,11%) et Jean-Philippe Machon (12,48%). Une quadrangulaire, là encore, est possible. L’insoumis Rémy Catrou a été écarté (6,48%).

À Royan, c’est aussi une quadrangulaire qui se profile pour le second tour. Le maire sortant Patrick Marengo est arrivé largement en tête avec 46,61%, devant le candidat RN Nicolas Calbrix (25,74%), suivi du centriste Thomas Lafarie (16,02%) et du communiste Jacques Guiard (11,63%).

À Surgères, l’élu de l’opposition de centre droit Thomas Godeau créé la surprise. Il est arrivé en tête avec 41,84% des voix, devant la candidate de la majorité sortante Pascale Gris (41,24%). 18 voix les séparent. Didier Touvron de l’union de la gauche est arrivé 3e avec 16,92%.

Et puis à La Tremblade, la maire sortante est en ballotage défavorable. Laurence Osta-Amigo est arrivé 2e avec 35,94% des voix, derrière Jean-Pascal Desplaces (45,33%). Ce dernier a annoncé qu’il ne fera pas alliance avec le candidat du Rassemblement national Michel Vollet qui a recueilli 18,73% des voix.

Notez enfin le taux de participation qui était hier à 17h de 44% en Charente-Maritime.