L’inquiétude des infirmiers libéraux de la Charente-Maritime face à la hausse des prix du carburant, causée par la guerre au Moyen-Orient. Les professionnels relaient un appel de leur fédération nationale, car ils craignent de ne plus pouvoir assurer leurs missions qui reposent essentiellement sur leur mobilité. Ils en appellent à l’aide de l’État pour alléger les taxes, et au civisme des usagers pour éviter la pénurie qui fomenterait davantage la hausse des tarifs à la pompe. Car la flambée des prix du carburant risque d’impacter sérieusement l’accès aux soins, notamment pour les personnes isolées, comme le souligne Fabrice Brivady, infirmier libéral à Tonnay-Charente et président du syndicat départemental de la Fédération nationale des infirmiers :

Fabrice Brivady qui demande également la mise en place de pompes réquisitionnables et des files prioritaires dans les stations-service sur l'ensemble du territoire national.