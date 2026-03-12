Deux voleuses en série convoquées cet automne devant la justice à Saintes. Originaires de la région bordelaise, elles ont été interpellées le 2 mars dernier, suite à des vols à l’étalage. Elles venaient de dérober pour 1 000 euros d’objets dans deux boutiques de la galerie marchande de l’Hyper U de Saintes. Dans leur voiture, la police a retrouvé de nombreux objets volés le jour même dans un magasin de cosmétique de la ville, deux boutiques de la galerie du centre Leclerc et un commerce high-tech de Saint-Georges-des-Coteaux. Mais les enquêteurs ont également découvert que les deux femmes avaient également sévi dans les Galeries Lafayette à Bordeaux deux semaines plus tôt, mais aussi dans une parfumerie à Angoulême. Les objets volés étaient ensuite revendus sur des plateformes de vente en ligne. Les deux mises en cause comparaîtront le 26 octobre devant le Tribunal judiciaire de Saintes.