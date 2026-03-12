Municipales 2026 : j-3 avant le premier tour. À Royan, plusieurs listes se disputent l’Hôtel-de-Ville autour du maire sortant de droite Patrick Marengo. Celles conduites par le centriste Thomas Lafarie qui était déjà là il y a six ans, tout comme le communiste Jacques Guiard. Contrairement à 2020, le Rassemblement national est représenté cette fois par Nicolas Calbrix en lieu et place de Thierry Rogister. Entre tourisme, logement et développement de la ville, les enjeux sont nombreux dans cette station balnéaire majeure de la côte atlantique.

À Royan, la bataille des Municipales s’annonce plutôt ouverte. Quatre listes sont donc en lice. Tout d’abord, celle du maire sortant Patrick Marengo, élu en 2020 avec un peu plus de 52 % des voix : « Avec vous pour Royan », il compte rempiler pour un 3e mandat. Face à lui, plusieurs oppositions vont tenter de s’imposer : la liste conduite par le centriste Thomas Lafarie avec « Nouvel’R » comme il y a six ans, à l’instar du communiste Jacques Guiard qui se représente avec la liste « Royan à gauche ». Enfin, le Rassemblement national est cette année encore dans la course, avec la liste « Royan renouveau » portée par Nicolas Calbrix.

Dans cette ville d’environ 19 000 habitants, principale station balnéaire du sud de la Charente-Maritime, les débats se concentrent surtout sur l’avenir de la ville et son attractivité. Parmi les thèmes de campagne : le logement et la place des résidences secondaires, très nombreuses sur le littoral. Autre enjeu : le développement économique et touristique, moteur essentiel pour Royan et l’ensemble de son bassin de vie. Les candidats s’opposent également sur les questions d’urbanisme et la transformation du front de mer, dans une ville marquée par son architecture d’après-guerre et par un afflux touristique important chaque été.

Enfin, la question de la mobilité et des services publics revient régulièrement dans les débats, dans cette agglomération qui attire de plus en plus de nouveaux habitants. Un scrutin local, mais très observé, dans un territoire où la droite reste historiquement forte et où les oppositions espèrent créer la surprise.