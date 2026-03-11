Attention travaux sur la 2×2 voies, entre Rochefort et La Rochelle, à hauteur d’Angoulins-sur-Mer. Le Département de la Charente-Maritime réalise aujourd’hui et demain une campagne de relevé des réseaux concessionnaires sur la RD 137. Aujourd’hui dans le sens Rochefort/La Rochelle, et demain dans le sens inverse. L’opération va entraîner la neutralisation de la voie de droite, pouvant provoquer des ralentissements sur ce secteur, y compris sur la rocade de La Rochelle. Une troisième intervention est possible vendredi matin. Les conducteurs sont invités à la plus grande prudence aux abords du chantier.