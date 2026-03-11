Municipales 2026 : à Rochefort, le maire sortant Les Républicains Hervé Blanché affronte trois listes à gauche. Une aubaine pour lui même si rien n’est jamais gagné en politique. Celui qui est aussi président de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan sera opposé dimanche prochain, pour le premier tour du scrutin, à Anne-Catherine Godde de Lutte ouvrière, et à deux candidats Divers gauche Fabrice Vergnier et Romain Monroux. La sécurité, l’amélioration des services publics, le cadre de vie et une gestion rigoureuse des finances communales sont au cœur des enjeux de cette campagne.

Dans cette ville de plus de 20 000 habitants, quatre listes principales ont été déposées pour le premier tour, contre six en 2020. Anne Catherine Godde conduit une liste d’extrême gauche, sous la bannière du parti des travailleurs Lutte ouvrière. Candidate aux Législatives en 2024 sur la 3e circonscription de Saintes/Saint-Jean-d’Angély, cette infirmière à la retraite de 62 ans propose un projet qui met l’accent sur la justice sociale, le monde du travail et les solidarités fortes, en améliorant le pouvoir d’achat des habitants et les conditions de travail des employés municipaux et du secteur public.

De son côté, Romain Monroux, chef d’entreprise de 40 ans et tête de liste Divers gauche pour « Rochefort Collectif », propose une alternative progressiste, axée sur des transitions écologique et sociale, la solidarité et la participation citoyenne, en créant notamment des budgets participatifs. Il s’engage à verdir davantage la ville, à encourager les mobilités douces et à limiter la place de la voiture.

Troisième liste à gauche, celle de Fabrice Vernier, avec « Rochefort, l’avenir autrement ». Une alternative au projet porté par le collectif de Romain Monroux, qui est plus centré sur l’urbanisme, le développement économique local et les services de proximité. Lui entend rendre la ville plus accessible et accueillante, favoriser la diversité sociale dans les quartiers et soutenir les commerces et les petites entreprises.

Enfin, le maire sortant Hervé Blanché, seul candidat de droite, brigue un 3e mandat et mise sur son expérience et la stabilité financière, avec sa liste « Continuons ensemble ». Il veut poursuivre les projets en cours comme la requalification de l’ancien hôpital, maîtriser la dette et optimiser les services existants. L’enjeu pour lui est aussi d’attirer de nouvelles entreprises et développer de nouvelles activités, tout en accompagnant la création d’emplois.