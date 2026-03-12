Gérard Jugnot attendu cet après-midi à Royan. Le comédien et réalisateur vient présenter son nouveau film en avant-première « Mauvaise pioche », avec Thierry Lhermitte et Philippe Lacheau. Rendez-vous est donné à 16h au cinéma Le Lido.
Synopsis :Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias.
Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible !