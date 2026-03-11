C’est le bon moment pour trouver un futur job d’été en Charente-Maritime. Les entreprises du secteur du tourisme recrutent actuellement pour la prochaine saison estivale. D’où la multiplication ces dernières semaines des forums et autres rendez-vous de l’emploi saisonnier. Le prochain a lieu d’ailleurs demain, de 14h à 18h, à la Maison du Département à La Rochelle, avec une centaine de postes à pourvoir. Sachez que les collectivités locales recherchent également des profils pour des emplois saisonniers, comme dans le Bassin de Marennes et en Aunis Sud.

Si vous cherchez un stage ou un emploi saisonnier, plusieurs opportunités vous attendent. À la Communauté de Communes Aunis Sud, on recherche des profils variés comme des chargés d’inventaire et de valorisation du mobilier archéologique, ou encore des stagiaires en médiation archéologique sur le site de Saint-Saturnin-du-Bois, près de Surgères, mais aussi des agents de caisse, des maîtres-nageurs et des surveillants de baignade pour les piscines intercommunales, et enfin des agents d’entretien et des stagiaires en mobilité.

Du côté de Marennes-Hiers-Brouage, la ville recrute ses renforts saisonniers du 1er avril au 30 septembre. Les besoins sont notamment de 6 agents techniques pour l’entretien des espaces naturels et des voies publiques, et 2 agents techniques pour la logistique des événements portés par la commune. Le permis B, l’esprit d’équipe et une bonne condition physique sont requis. La rémunération est basée sur le SMIC, avec des bons d’achat.

Et pour découvrir toutes les offres et postuler, rendez-vous sur les sites des deux collectivités.