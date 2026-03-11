

L’association Adam organise une conférence sur « Pierre-Henri Simon, parier pour l’humain dans la tourmente du XXème siècle » par Christophe Lucet, son petit fils et membre de l’Académie de Saintonge. Rendez-vous ce mardi 17 mars, à 20h30, à l’espace scénique de l’Abbaye Royale, Micro-folies, 1 rue Louis Audouin Dubreuil à Saint-Jean-d’Angély. Participation libre. Places limitées. Pour les renseignements et les réservations conseillée, vous pouvez contacter le 05 46 25 09 72 et par mail à musee@angely.net.