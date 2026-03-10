De nombreux bijoux et objets volés restitués à leurs propriétaires par la gendarmerie de la Charente-Maritime. Fin février, sept enquêteurs des brigades de Nieul-sur-Mer et Angoulins, près de La Rochelle, ont convoqué 23 victimes. 11 ont pu récupérer leurs biens à forte valeur marchande et surtout sentimentale. Des biens restitués dans le cadre de l’affaire des 80 vols et cambriolages perpétrés par trois hommes appartenant à la communauté des gens du voyage et arrêté début décembre à Aytré et Périgny. Ces derniers qui ont été jugés et condamnés début février. Un nouvel appel à victimes sera prochainement diffusé, préviennent les forces de l’ordre.