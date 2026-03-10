Le bilan des sapeurs-pompiers, après les épisodes de crue le mois dernier en Charente-Maritime. Le Service départemental d’incendie et de secours informe que près d’un millier d’interventions ont été réalisées. Diverses opérations ont été menées, comme l’aide aux sinistrés inondés par la montée des eaux ou le pompage des caves et le nettoyage des maisons. Au plus fort de l’évènement, entre 250 et 300 personnels ont été mobilisés chaque jour, sous le commandement du Sdis 17, sur la vingtaine de communes touchées.

L’épisode de crue se referme désormais. En Charente-Maritime, il ne reste désormais plus que deux routes encore inondées : les D 138 à Courcoury et 233 à Dompierre-sur-Charente. Elles sont toujours fermées à la circulation. Et puis à Saintes, où la montée du niveau de la Charente a atteint des records, toutes les rues de la ville sont désormais accessibles. Le stationnement payant a repris. Toutefois, le numéro d’assistance est maintenu, et la mairie reste mobilisée pour l’accompagnement des sinistrés auprès des assurances ou pour l’aide au nettoyage des maisons et l’enlèvement des encombrants. Elle lance également un appel aux bailleurs privés pour héberger temporairement les sinistrés qui n’ont toujours pas trouvé de logement, le temps de la réalisation des travaux de remise en état.

Toujours à Saintes. Suite aux inondations, les 135 détenus de la maison d’arrêt, qui avaient dû être évacués d’urgence le 16 février dernier en raison de la montée des eaux, ont désormais tous réintégré leurs cellules. Là encore, comme pour le départ, le retour a été réalisé sous haute surveillance. Hier, l’opération a été sécurisée par l’Éris, l’Équipe Régionale d’Intervention et de Sécurité qui est spécialisée dans ce type d’intervention.