Une étude scientifique inédite va être lancée pour expliquer la multiplication des cancers pédiatriques dans l’Agglomération de La Rochelle. Il s’agit du projet Exposcan, dirigé par la préfecture de la Charente-Maritime. Un programme sur trois ans qui va permettre de déterminer s’il existe réellement un lien de causalité entre le phénomène et la dégradation de la qualité de l’environnement dans lequel vivent les enfants. Ce que dénoncent les écologistes. Face aux interrogations sanitaires exprimées dans la Plaine d’Aunis, l’État souhaite apporter une réponse structurée, transparente et ambitieuse.