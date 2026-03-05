Municipales 2026 à Marennes-Hiers-Brouage. Mariane Luqué sera la candidate de la majorité sortante. À 62 ans, cette employée de pharmacie à la retraite compte s’appuyer sur ses 35 ans de services rendus à la commune et aux habitants pour remporter l’élection le 15 mars prochain face au candidat soutenu par le Rassemblement national Richard Guérit. L’adjointe en charge des affaires sociales et vice-présidente du Centre intercommunal d’action sociale de la Communauté de communes du Bassin de Marennes nous explique ses motivations et les objectifs de sa liste « Nouvelle équipe, nouveau cap ». Mariane Luqué :