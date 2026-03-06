Le SNES-FSU de l’Académie de Poitiers réclame plus de moyens dans les établissements scolaires après cette violente agression. Le syndicat enseignant déplore la multiplication de ce type de faits et le manque de moyens humains mis à la disposition des établissements scolaires pour prévenir et accompagner les élèves en difficulté. Dans un contexte de dégradation des conditions d’apprentissage et d’enseignement, il exige que la sécurité des élèves et des personnels soit garantie, comme le souligne Christelle Fontaine, secrétaire académique du SNES-FSU de Poitiers :

