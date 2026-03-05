Garde à vue prolongée pour le collégien de 13 ans, auteur de plusieurs coups de couteau à l’encontre d’un camarade de classe hier matin au collège Beauregard de La Rochelle. Le mis en cause a été auditionné longuement par les enquêteurs, une première fois ce mercredi. Il a reconnu les faits, et indiqué avoir agi par vengeance contre la victime qu’il n’appréciait pas depuis plusieurs années. Les deux collégiens se connaissent depuis le primaire. Le mis en cause a également expliqué avoir été victime de violences dans son enfance, et s’est déclaré être attiré depuis quelques temps par des idées extrémistes et violentes. Les tests alcoolémie et de stupéfiants, pratiqués à l’encontre du suspect après les faits, se sont révélés négatifs. La victime, elle, est sortie du bloc opératoire après avoir subi une intervention chirurgicale. Aucun organe n’a été touché par la perforation provoquée par l’arme blanche. Son état est désormais stable, et l’adolescent n’est plus en urgence absolue. Il va pouvoir être entendu. Pour rappel, une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte.