Opération séduction ce mardi à Royan pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. L’UMIH 17 (l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de Charente-Maritime) et France Travail co-organisent le Forum des métiers du tourisme au Palais des congrès. À cette occasion, les métiers de la restauration sont mis à l’honneur à travers un show culinaire en public, au cours duquel trois chefs du territoire accompagnent une brigade composée de demandeurs d’emploi néophytes, afin de réaliser un menu complet. Guillaume Jacques, président de l’UMIH 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/umih-1.mp3 Cette opération inédite vise à valoriser des filières qui recrutent, mais qui peinent encore à trouver de la main d’œuvre. Guillaume Jacques :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/umih-2.mp3 Une trentaine d’entreprises locales sont présentes. Rendez-vous est donné toute cette journée, de 10h à 16h, au Palais des congrès de Royan. Un job dating est prévu cet après-midi. L’entrée est en accès libre.