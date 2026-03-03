Retour progressif à la normale à Saintes après les inondations. La décrue du fleuve Charente se poursuit. Le niveau de l’eau est repassé cette nuit sous la barre des 5 m. Il était à 4,91 m ce matin à 6h. Hier, les sapeurs-pompiers ont réalisé encore près d’une centaine d’interventions. 24 maisons ont été nettoyées par la Sécurité civile, et six par les bénévoles de la Croix rouge. Les agents municipaux, eux, s’occupent de la voirie et des bâtiments communaux. Certains quartiers de la ville vont nécessiter encore plusieurs passages avant un retour à la normale. Ce mardi, le quai de l’Yser doit rouvrir à la circulation. Et le marché Saint-Pierre sera de nouveau accessible à partir de demain. À noter, par ailleurs, qu’une collecte de dons de vêtements, chaussures et linge de lit aura lieu demain et jeudi via la Bourse aux vêtements.

Après les inondations à Saintes, la Ville publie un bulletin d’informations des bons gestes à adopter. Il a été réalisé pour accompagner les sinistrés dans leurs démarches et les aider à prendre toutes les précautions nécessaires. Le document rappelle les points essentiels pour assurer leur sécurité et celle de leur logement, notamment en ce qui concerne les risques électriques, les denrées alimentaires, les moisissures et la qualité de l’air, et comment nettoyer, protéger et sécher son habitation. Il est disponible en ligne.

Inondations toujours. Un retour à la normale est également observé sur les routes de la Charente-Maritime. 19 axes départementaux sont toujours fermés à la circulation, notamment au nord de Saintes. C’est moitié moins que la semaine dernière, au plus fort de la crue. Une route reste sous surveillance, la D 241 sur la commune du Gua, dans le bassin de Marennes.