Après les tempêtes de février, qui ont entraîné pluies, crues exceptionnelles et inondations, l’heure est au bilan pour les assureurs. Les dégâts provoqués par Nils et Pedro, qui ont notamment touché l’ouest et le sud-ouest de la France, dont la Charente-Maritime, sont estimés à 1,2 milliard d’euros. Un chiffre dévoilé hier, deux semaines après les intempéries.

Dans l’ouest et le sud-ouest, les habitants se souviennent encore des pluies intenses et des vents violents de la mi-février. Les tempêtes Tempête Nils et Pedro, survenues respectivement les 12 et 19 février, ont provoqué d’importants dégâts dans plusieurs territoires de l’ouest de la France, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Selon la fédération France Assureurs et la Caisse centrale de réassurance, le coût total des dommages atteint 1,2 milliard d’euros. Les dégâts liés aux vents violents représentent environ 900 millions d’euros : toitures arrachées, chutes d’arbres sur des habitations ou encore bâtiments endommagés. Les inondations et crues, elles, sont évaluées à 290 millions d’euros dans le cadre du régime de catastrophes naturelles. Au total, entre 250 000 et 300 000 sinistres auraient été déclarés après la tempête Nils, considérée comme la plus violente dans le sud-ouest depuis plusieurs années. Les assureurs rappellent que les garanties « tempête et catastrophe naturelle » sont automatiquement incluses dans les contrats d’assurance habitation.

Et ce 1,2 milliard d’euros ne concerne pour l’instant que les dégâts directs : les dommages sur les routes, les réseaux ou les pertes d’activité pourraient encore alourdir la facture dans les mois à venir.