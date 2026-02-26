La Ville de Saintes met en garde contre le démarchage frauduleux. Alors que la solidarité s’organise après les inondations, des escrocs font actuellement du porte-à-porte en se faisant passer pour des agents municipaux. La mairie appelle à la plus grande vigilance.

Les périodes de crise attirent malheureusement les fraudeurs. La Ville de Saintes alerte sur des démarchages frauduleux en cours. Des individus se présentent au domicile des habitants en affirmant collecter des dons pour les sinistrés des récentes inondations. Problème : aucune quête officielle n’est organisée en porte-à-porte par la municipalité. La mairie insiste : il ne faut en aucun cas donner d’argent liquide, régler par carte bancaire, ni communiquer ses coordonnées bancaires à ces personnes. Pour celles et ceux qui souhaitent aider les victimes, une seule voie officielle existe : la cellule de crise mise en place par la Ville. Elle est la seule instance habilitée à centraliser les dons et à garantir leur bonne utilisation.

Elle est joignable au 06 62 67 14 81.

En cas de démarche suspecte, les habitants sont invités à composer immédiatement le 17. Les forces de l’ordre, notamment des équipages nautiques, sont présents et mobiles sur le secteur. La municipalité appelle enfin à partager largement cette alerte, notamment auprès des personnes les plus vulnérables.

Et si vous avez un doute, un seul réflexe : ne rien donner et appeler le 17.