Fin de carrière pour Uini Atonio. Le pilier du Stade rochelais et du XV de France a annoncé hier mettre un terme à sa carrière de joueur, après avoir été hospitalisé la veille à La Rochelle pour un accident cardiaque. Son état est stable, mais il demeure sous surveillance, en soins intensifs. Retour sur la carrière de l’international de 35 ans aux 68 sélections.

Repéré en 2011 par l’entraîneur Patrice Collazo lors d’un tournoi à Hong-Kong, Uini Atonio est doté de prédispositions physiques et techniques impressionnantes. Il arrive au Stade Rochelais pour poursuivre sa formation, et éclore au plus haut niveau. En 2012, il se réengage pour trois années supplémentaires. Lors de la saison 2012/2013, il prend une autre dimension au sein du groupe et devient capitaine en fin de saison. Chouchou des supporters et star de la Pro D2, il est révélé au grand public lors de la montée du Stade rochelais en Top 14 en 2014, et connait sa première sélection en équipe de France le 8 novembre de la même année. Il joue ensuite le Tournoi des Six Nations et la Coupe du Monde 2015 en Angleterre où il est titulaire face à la Roumanie. Uini Atonio retrouve l’équipe de France en juin 2018, et participe à la tournée des Bleus en Nouvelle-Zélande. Il est rappelé par le sélectionneur Fabien Galthié pour y disputer le Tournoi des Six Nations, lors de la saison 2020/2021. Uini Atonio reste titulaire lors des cinq rencontres du Tournoi des Six Nations 2022, et remporte le Grand Chelem avec les Bleus. En 2022 et 2023, le pilier du Stade rochelais mènera son club vers ses premiers titres en réalisant le doublé en Champions Cup, la grande coupe d’Europe. Il passe la barre des 300 matches en fin de saison 2023/2024. En 2025, Uini Atonio remporte un nouveau titre, lors du Tournoi des Six Nations, après un ultime succès contre l’Écosse.

Son club s’est dit profondément touché par cette terrible nouvelle, et lui adresse, ainsi qu’à sa famille, son « soutien total et indéfectible dans cette épreuve ».