C’est aujourd’hui que le Tribunal judiciaire de La Rochelle doit se pencher sur l’avenir de l’association rochefortaise Hermione La Fayette. Placée en redressement judiciaire depuis le mois de septembre, la structure continue de se mobiliser pour la reprise des travaux de restauration de la frégate, en cale sèche au port de Bayonne depuis quatre ans après la découverte d’un champignon qui a rongé sa coque. Il manque toujours 5 millions d’euros pour boucler le budget sur les 10 millions nécessaires. La justice doit étudier les éventuelles candidatures de reprise. La décision devrait être rendue d’ici une quinzaine de jours, après l’audience qui se tient ce mercredi à huis clos.