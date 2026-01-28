L’épisode neigeux exceptionnel survenu les 6 et 7 janvier derniers a inspiré un auteur-compositeur de Charente-Maritime qui en a fait une chanson. À la fois étonné et émerveillé par l’épaisse couche de neige, le Surgérien Rodolphe Ronel vient de composer « Surgères sous la neige ». Un titre pensé comme un souvenir musical et émotionnel, avec un trait d’humour de ce moment hors du commun vécu par les habitants de la ville. Rodolphe Ronel nous plante le décor :

« Surgères sous la neige » de Rodolphe Ronel, prochainement disponible en ligne.