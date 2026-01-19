

L’Amicale routière surgèrienne organise un dîner dansant de la Saint-Valentin samedi 14 février, à 20h, salle du Castel Park à Surgères. Il sera animé par l’orchestre Rivages. Repas élaboré par un traiteur local. Au menu : apéritif, cassolette de poisson et fruits de mer sauce corail, filet mignon de porc sauce forestière et son accompagnement, assiette de fromages et salade, tarte tatin et sa glace vanille, café, vins rosés et rouges compris. Tarif 40€ par personne. Réservation avant le 9 février au 06 03 54 56 41 ou au 06 17 10 45 33. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.