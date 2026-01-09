Fin de l’alerte orange aux vents violents en Charente-Maritime. Le département est repassé en vigilance jaune vents et orages, mais la prudence reste de mise suite au passage de la tempête Goretti, qui a balayé cette nuit le nord-ouest de la France. Des rafales à 111 km/h ont été enregistrées à la pointe de Chassiron sur l’île d’Oléron, et jusqu’à 121 km/h sur l’île de Ré. Des dégâts mineurs ont été recensés par les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime, qui ont réalisé une dizaine d’interventions, principalement pour des chutes d’arbres sur la voie publique, notamment sur les RN 141 à Saintes et 137 à Tonnay-Charente. De leur côté, les agents du Département ont effectué près d’une trentaine d’interventions du même type dans les secteurs de Marennes, Saint-Jean-d’Angély, Échillais et Jonzac. En prévision des risques liés à une végétation déjà fragilisée par l’épisode de neige survenu mardi et mercredi et des sols gorgés d’eau, la RD 25 de la forêt de Suzac à Saint-Georges-de-Didonne a été barrée, tout comme la RD201E1 à Sainte-Marie-de-Ré. Le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel appelait dès hier à la plus grande prudence.

Une vigilance particulière est requise concernant les arbres qui ont pu être fragilisés par l’épisode neigeux survenu mardi et mercredi. Sous l’effet de la tempête et des fortes rafales, des chutes d’arbres et de branches sont possibles. Il convient donc d’éviter de rester ou de stationner son véhicule sous un arbre. Comme il est fortement déconseillé de se promener en forêt.

Si votre toiture a subi des dégâts, il convient de ne pas intervenir et de faire appel à un professionnel ou de contacter les secours en cas d’urgence. Et si, près de chez vous, des fils électriques sont tombés au sol ou des poteaux sont endommagés, il est demandé de signaler toutes anomalies ou situations dangereuses en contactant le service de dépannage d’urgence au 09 726 750 17, accessible 24h/24 et 7j/7. Les équipes d’Enedis sont mobilisées et prêtes à intervenir en cas d’incident sur le réseau public de distribution d’électricité pour réalimenter les foyers dans les meilleurs délais en cas de panne. Une cellule de crise opérationnelle a été ouverte au sein de la direction régionale Poitou-Charentes. Enedis a déclenché sa Force d’Intervention Rapide d’Electricité qui regroupe des salariés volontaires pouvant se mobiliser en renfort des régions voisines.

Enedis informe que 2 000 foyers ont été privés d’électricité en Poitou-Charentes, essentiellement en Charente et Charente-Maritime. Un retour à la normale est attendu d’ici la fin de journée.

Conséquence du passage de la tempête Goretti, des perturbations sont à prévoir sur la liaison maritime entre Fouras et l’île d’Aix. Plusieurs rotations des bacs sont annulées aujourd’hui et demain. Une reprise de l’activité n’est pas envisagée avant demain matin.

Côté transports toujours, à la SNCF, le trafic des trains est perturbé depuis hier soir, notamment sur les lignes La Rochelle-Poitiers, Saintes-La Rochelle et Royan-Saintes. Un retour à la normale est attendu à la mi-journée.

Hier soir, la circulation sur le pont d’Oléron a été interdite aux piétons, deux-roues et véhicules avec remorque. La vitesse a été limitée à 50 km/h. Ces restrictions ont été levées ce matin

À Tonnay-Charente, le pont suspendu est fermé depuis hier après-midi jusqu’à midi, tout comme l’ensemble des terrains du stade municipal.

À La Rochelle, les parcs et jardins ont été fermés, tout comme le Jardin public de Marennes en raison des risques de chutes d’arbres.

À Rochefort, outre les parcs et jardins et sur le chemin de Charente, l’accès aux abords du pont Transbordeur est également interdit. Une quarantaine de riverains ont été évacués hier par précaution. Par ailleurs, les équipements sportifs et culturels de la ville ont été fermés par mesure de sécurité.