

Une quinzaine de personnels grévistes du Campus de l’alimentation à Surgères ont profité de l’ouverture hier de la plateforme Parcoursup pour mener une journée d’action. Une semaine après avoir entamé leur mouvement, ils se sont réunis en assemblée générale ce lundi, et ont tenu à exprimer leur mécontentement en installant une banderole à l’entrée de l’établissement et en lançant une pétition en ligne pour dénoncer la future carte des formations, qui entraînera la suppression et la réorganisation de certaines filières à la rentrée en septembre. On écoute Angélique Bourdallé, professeure de Lettres et co-secrétaire de la section locale du syndicat enseignant Snetap-FSU :

Malgré l'appui des parents d'élèves de la FCPE et du syndicat enseignant FSU 17, Angélique Bourdallé déplore le manque de soutien des élus locaux. Déception également pour Stéphane Beau, enseignant gréviste et professeur en mathématiques et informatique :

Les enseignants grévistes du Campus de l'alimentation de Surgères dénoncent également le projet de fusion à la rentrée 2026 de deux classes de Terminale Bac Pro commerce et vente et Bac Pro production en industrie pharmaceutique, alimentaire et cosmétique. Ils en appellent au ministère de l'Agriculture dont ils dépendent.